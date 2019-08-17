«Мне не деньги нужны, а фотографии ребёнка». Петербурженка взывает к совести стащившего её телефон здоровяка

Покупки в одном из торговых центров на севере Петербурга закончились для покупательницы поездкой в полицию. Из магазина она ушла без телефона, а в первую очередь – без воспоминаний и жизненно важных контактов.

Как рассказала «Фонтанке» владельца телефона марки Honor9 Марина, около 19 часов 17 августа в одном из строительных магазинов в торговом центре «Северный молл» она с супругом выбирала ковёр в комнату ребёнка. Увлечённая заботами о семье, женщина отвлеклась от смартфона и на несколько минут отошла к соседнему стеллажу, оставив его на столе. Её неосторожностью тут же воспользовался проходящий мимо мужчина.

Несмотря на примечательную фигуру, а именно высокий рост и лысину, он без проблем смог уйти из магазина с чужим имуществом. Не помогла и быстрая реакция службы безопасности, которая без проблем отыскала на записи с камер момент кражи, и пробежка супруга по ближайшим магазинам. Никого похожего в здании уже не было.

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«Для меня телефон достаточно дорогой, но дело вообще не в этом. Там фотографии ребёнка из недавнего отпуска, столько воспоминаний. И множество необходимых контактов, в том числе врачей моего отца. Я в отчаянии», – поделилась Марина.

Она написала заявление в полицию и надеется, что кто-то может узнать здоровяка.