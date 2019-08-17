Семак: Гол Ригони – чистый, не было никакого офсайда

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак прокомментировал итоги матча с «Ахматом», который завершился вничью 0:0.

«Довольны быть не можем. Не победили дома. Это игра, в которой мы должны были побеждать. Но чтобы побеждать, нужно забивать голы, и как можно больше, чтобы не было поводов расстраиваться после матча. Понятно, что «Ахмат» играл в меньшинстве, оборонялся большими силами. Моменты были, пусть и не так много. К сожалению, не забили. Будем отыгрываться в следующем матче», – заявил Семак на послематчевой пресс-конференции.

Главный тренер также отметил, что судейство в игре ему не понравилось. Рефери отменил два раза голы «Зенита».

«Нужно посмотреть моменты, которые были. Разбирать их будет судейский комитет. Понятно, что мне не понравилось абсолютно. Как и болельщикам, которые выразили свое мнение после матча (фанаты освистали судей после игры – прим. ред.). Но будут разбираться те, кто занимается судейством. Мы же думаем о своей игре. Понятно, что гол Ригони – чистый, не было никакого офсайда. Первый момент нужно было доиграть, и, думаю, тоже был мяч забит верно. Кроме этого были голевые моменты и у Сердара, и у Артема, но, к сожалению, их мы не использовали», – подчеркнул Семак.

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Ранее судейство также раскритиковал нападающий «Зенита» Артём Дзюба.