В Перми автобус въехал в стену, под Тулой – во встречную легковушку. Раненых более 40

Более 40 человек пострадали и двое погибли в результате двух аварий с автобусами в России 17 августа.

В Перми около 17 часов, по данным местного ГУ МВД, автобус наехал на бетонное ограждение. В нем находились 59 человек. 32 человека получили травмы, в том числе 10 детей, и одна женщина скончалась, сообщает «Газета.Ru».

39-летнего водителя, который тоже пострадал, увезли и опросили. Он пройдет медосвидетельствование, передаёт РИА Новости.

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По предварительной информации местного издания Business-Сlass.su, ДТП произошло из-за технической неисправности городского автобуса.

В Тульской области был второй участник – «КИА Рио». По основной версии, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, следовавшим по маршруту Тула – Липецк.

Местное издание Myslo со ссылкой на полицию пишет, что, предварительно, погиб водитель KIA и пострадали 11 пассажиров из 18-ти, среди которых 10-летняя девочка.

