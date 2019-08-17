Видеорегистратор снял, как метеор превращает ночь в день

Падение метеора зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилистов около Торре-Гранде на Сардинии вечером 16 августа.

Видео опубликовано в соцсетях 17 августа, в том числе в твиттере Severe-weather.eu, где указано имя автора – похоже, русское.

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DID YOU SEE IT?



HUGE #meteor (bolide) in the skies over Torregrande, Sardinia yesterday evening, August 16th! Video: @ClaudiuPorcu via Irina Gencheva pic.twitter.com/WFq4jwaJxl — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 17 августа 2019 г.

В комментариях отмечают, что небесное тело заметили также на севере Алжира и юге Франции.

До 24-26 августа земляне могут наблюдать метеорный поток Персеиды, который образуется в результате прохождения нашей планеты через шлейф пылевых частиц из хвоста кометы Свифта-Таттла. Правда, пик его уже пройден. По оценке учёных, это самый яркий звездопад за последние 100 лет.