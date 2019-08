Видеорегистратор снял, как метеор превращает ночь в день

Падение метеора зафиксировал видеорегистратор одного из автомобилистов около Торре-Гранде на Сардинии вечером 16 августа.

Видео опубликовано в соцсетях 17 августа, в том числе в твиттере Severe-weather.eu, где указано имя автора – похоже, русское.

DID YOU SEE IT?



HUGE #meteor (bolide) in the skies over Torregrande, Sardinia yesterday evening, August 16th! Video: @ClaudiuPorcu via Irina Gencheva pic.twitter.com/WFq4jwaJxl