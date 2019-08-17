Дзюба об игре с «Ахматом»: Такое судейство – это позор

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба подверг жесткой критике судейство в матче 6-го тура РПЛ с «Ахматом» (0:0).

«Как это возможно? На одном матче у нас VAR, на другом – нет. Матюнин (главный судья матча – ред.) – герой матча. Что это вообще было? Будем сейчас опять Егорова слушать? Стартовал чемпионат, все играют хорошо, кроме судей. Им прибавлять надо всем. Все фолы трактуют по-разному: здесь желтую, тут не желтую. Чистая красная, а у него какие-то сомнения», – заявил Дзюба после игры журналистам.

Такое судейство, по его мнению, это позор. «Мы сами виноваты, что не вскрыли оборону, вопросов нет. Но игроки валяются по 15 минут, вратарь выбивает по 20 минут. Он ему даже желтую не показал. Сейчас послушаем фантазера Егорова», – добавил игрок.

Напомним, что игра завершилась вничью со счётом 0:0. При этом по ходу встречи «Зенит» забил дважды, и оба раза судья отменял взятие ворот.