С клёном в руке. Беглов пообещал включить парк Малиновка в реестр зелёных насаждений

Парк Малиновка (Красногвардейский район Санкт-Петербурга), где хотели строить храм, будет включён в реестр зелёных насаждений общего пользования, пообещал врио губернатора Александр Беглов.

Инициатива о внесении изменений закон «О зеленых насаждениях общего пользования» поступит в Законодательное собрание в понедельник, 19 августа. Об этом Беглов рассказал жителями домов в окрестностях парка на встрече 17 августа. На мероприятии он дал поручение установить в парке скамейки и выпустить в пруд рыб, а также поработал физически – посадил на аллее один из 15 клёнов.

Беглов также сказал, что провёл переговоры с отцом Петром Мухиным о подборе для строительства храма участка, который устроит всех жителей района, сообщает администрация губернатора.

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Несколько лет назад в Малиновке решили построить храм, но после протестов жителей отказались от этой идеи. Несмотря на это участок под строительство обратно в зону ЗНОП (зелёных насаждений общего пользования) не внесли, так что жители продолжали вести активную деятельность, опасаясь застройки.

Напомним, весной в Петербурге было оглашено ещё одно решение, касающееся зелёных зон. Разбить арт-парк чиновники пообещали на Петроградской стороне, на месте стройплощадки, где планировалось возвести судебный квартал.