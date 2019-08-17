«Техника работает, где это возможно». После Японии тайфун топит Приморье

Тайфун «Кроса» закрыл 17 участков дорог в Приморском крае. По данным администрации, «там, где это возможно, продолжает работать техника». Восстановление проезда по остальным участкам будет начато после спада воды.

В субботу, 17 августа, в связи с подтоплениями из-за ливня режим ЧС ввели еще два района – Лесозаводский городской округ и Октябрьский район. При этом неустойчивая погода с дождями ожидается на всей территории края в течение еще трех ближайших дней. В Примгидромете предупредили, что стихия затронет восточное, западное побережье и, возможно, центральную часть Приморского края – Лесозаводск, Арсеньев, Кировский и Яковлевский районы. Однако больше «ничего критичного» не ожидается.

Над устранением последствий уже работают, по информации администрации, более 50 спасателей, 10 единиц техники и восемь плавсредств, почти тысяча единиц тяжелой техники: бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, грейдеры, тралы, тракторы, тягачи и другие.

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Тайфун «Кроса» ранее отменил порядка 250 рейсов в японском аэропорту Кансай, по стране были эвакуированы 570 тысяч жителей.