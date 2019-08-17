«Не, ну а что это было?» «Зенит» не выиграл, в чемпионате очередной судейский скандал

Два отмененных гола, бенефис главного арбитра и первая домашняя нулевая ничья с прошлого сентября: отдел спорта «Фонтанки» подводит итоги встречи 6 тура между «Зенитом» и «Ахматом».

фото: Сергей Михайличенко/"Фонтанка.ру"

В день игры на сайте «Зенита» появилась официальная новость: оказалось, что с московским «Динамо» успели получить травмы Себастьян Дриусси и звездный новичок из «Барселоны» Малком. Сроки восстановления — 3-4 недели. Стало понятно, что в стартовом составе грядут новации. Так и вышло. Место в воротах занял Андрей Лунев, квартет в обороне вышел уже привычным: Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос. Дуэт нападающих остался без изменений: Артем Дзюба и Сердар Азмун. А вот в полузащите случились предсказуемые перемены: к паре Магомед Оздоев и Вильмар Барриос на флангах добавились Александр Ерохин и Эмилиано Ригони.

Из положительных моментов отметим следующие: в рамках общей акции Российской премьер-лиги почтили подвиг пилота Дамира Юсупова, который на минувшей неделе посадил самолет в кукурузном поле. Стартовое касание мяча совершил легендарный футболист «Зенита», первый футболист в истории СССР, который поиграл за рубежом – Анатолий Зинченко.

Фанатский «Вираж» выступил субботним вечером по полной. Сперва болельщики растянули баннер на испанском с пожеланиями здоровья травмированному Дриусси, затем — два текстовика скорби, посвященных трагической смерти соратника из торсиды московского «Спартака» по прозвищу Бахыт (на прошлой неделе Алексей, путешествуя автостопом, разбился в машине по пути в ростовский аэропорт «Платов»). На 5 минуте болельщики раскрыли полотнище с цитатой из творчества Виктора Цоя: «Следи за собой, будь осторожен». За буквами читались силуэты бойцов ОМОН. Текст с трибун звучал соответствующий.

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Начало матча получилось сверхинтенсивным: сперва травму получил Азмун и стало тревожно. Тем не менее, после оказания помощи иранец смог продолжить матч. Затем при выходе один на один, как показалось с трибун, по ногам получил Ерохин. Главный арбитр матча Алексей Матюнин решительно показал капитану «Ахмата» Ризвану Уциеву красную карточку. «Зенит» тем временем забил гол: после фола на Ерохине мяч отскочил к Азмуну, который, сместившись, точно пробил по воротам. Однако судья отменил взятие ворот и назначил стандартное положение. Ракицкий со штрафного пробил только в стенку. Просмотры повторов оставили неоднозначное впечатление. С одной стороны, контакта колена Уциева со стопой не было видно. С другого повтора казалось, что касание коленом чеченца стопы воспитанника барнаульского футбола было микроскопическим, и это был выбор Ерохина: падать или продолжить бег. Со всех точек зрения было непонятно, зачем было останавливать игру и в итоге отменять гол. Однозначно, системы видеоповторов на стадионе не хватило. После игры Александр внесет ясность: Уциев ногу зацепил.

На 35 минуте вратарь грозненцев Виталий Гудиев после беззубой подачи Ерохина выронил мяч, первым на добивании оказался Азмун, но, вывернувшись в невероятном прыжке, иранец ударом скорпиона умудрился пробить в голкипера.

Второй тайм начался с замены: вместо Смольникова на поле вышел Юрий Жирков (после матча Семак скажет, что заменил защитника из-за желтой карточки, полученной в первом тайме: мол, опасался, что судья решит уравнять составы). Сантос перешел на правый фланг. «Зенит» стартовал стремительно: на 51 минуте 1 на 1 выбежал Ригони, эффектно переложил мяч под левую и хлестко пробил по воротам «Ахмата». Забитый гол бригада Матюнина опять отменила: вне игры. Повторы показали, что и это решение не было однозначным: Денис Глушаков, перешедший на правый фланг обороны вместо удаленного Уциева, задержался при построении искусственного оффсайда.

Петербургский клуб предсказуемо давил, опасно бил Сантос. Оно и понятно: гости все так же играли в меньшинстве. Вираж тем временем затянул классику «Алисы» – «Небо славян». На секторе взметнулись десятки «имперок» – черно-бело-желтых флагов (такой набор цветов в 1858 году стал официальным триколором Российской империи при Александре II). «Небо славян», «имперки» и песня про «Катюшу» – обязательный набор в матчах против команд с Кавказа.

По традиции в середине второго тайма диктор «Газпром-арены» Константин Анисимов сообщил явку: 48468 болельщиков пришли посмотреть матч против «Ахмата».

На 65 минуте наверняка в дальний угол бил Жирков, но защитник гостей заблокировал удар. Опасно головой бьет Азмун — мимо ворот. Тренерский штаб Сергея Семака ответил на эту россыпь упущенных моментов заменой: вместо Ерохина на поле появился Алексей Сутормин.

На 74 минуте Гудиев поймал мяч за пределами поля, но помощники Матюнина этого не увидели. После назначения удара от ворот на трибунах стали обсуждать судейство в финале Суперкубка УЕФА и арбитраж французской судьи Стефани Фраппар. Вираж предсказуемо и громогласно сравнил судью с резиновым изделием.

«Зенит» тем временем продолжал откровенно транжирить моменты. Дважды опасно бил Дзюба, один раз Артем не успел к прострелу Ракицкого. На табло все также уныло светились нули.

На последние 10 минут Семак отреагировал на шипение трибун в адрес единственного аргентинца на поле и выпустил на замену Далера Кузяева, восстановившегося от травмы колена.

На 92 минуте после подачи углового Гудиев, играя на выходе, столкнулся со своими же товарищами по команде. Арбитр Матюнин к всеобщему удивлению остановил игру. На поле вспыхнула потасовка, которая до того ощутимо витала в воздухе. Вираж повторил про резиновое изделие. Судья из Москвы, откровенно устав от происходящего на поле и на трибунах, дал финальный свисток еще до конца добавленных 4 минут. «Зенит» впервые со 2 сентября 2018 года сыграл дома 0:0: предыдущий раз на «Газпром-арене» обошлись без забитых мячей в игре против «Спартака».

Эмоции футбольных масс на стадионе понятны: количество судейских ошибок в матчах старта чемпионата давно превысило все привычные показатели. Не сказать, чтоб арбитраж Матюнина кого-то удивил. Важнее другое. Как мы помним, президентом РФС в феврале 2019 года стал бывший руководитель «Зенита», генеральный директор «Газпром нефти» Александр Дюков. На берегу было ясно: хозяйство ему досталось проблемное. Тем не менее, можно предположить, что масштаб проблем заранее было сложно предугадать. После игры вечером в субботу инсайдеры обсуждали один вопрос: когда Дюкову позвонит его бывший коллега по петербургскому порту Алексей Миллер. И будет ли ему звонить Рамзан Кадыров: оказалось, что у грозненцев тоже остались вопросы к судейству.

Такое количество спорных решений естественным образом конвертировалось в большое количество фактурной прямой речи после матча. Монолог Дзюбы, произнесенный в понятной тональности, можно сократить до риторического вопроса: «Не, ну а что это вообще было?!» Слово «позор» тоже прозвучало.

Семак позволил себе грустную иронию и показал, что слушает трибуны по ходу матча: «У нас были хорошие моменты, но, к сожалению, мы их не реализовали. А те, которые реализовали, по каким-то причинам не были засчитаны. Матюнину нужно посмотреть на моменты. Мне не понравилось абсолютно, болельщики высказали свое мнение. Ригони забил чистый гол. Первый момент нужно было доиграть».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, следующий матч петербуржцы сыграют дома против бывшей команды Семака – «Уфы».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»