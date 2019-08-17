Пожилой велосипедист на «Каме» пересекал КАД. Теперь он в коме

Автомобилисты морально не готовы к появлению велосипедистов на скоростных магистралях, а зря. Сегодняшнее ДТП это доказывает. И притом, что последствия ДТП очень серьёзны, на машине, судя по фотографиям с места, остались всего пара царапин.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительной информации, 17 августа около 17 часов на КАД, на заезде с Шафировского проспекта, водитель «Мерседеса» совершил наезд на мужчину, пересекающего дорогу на велосипеде «Кама».

Пожилой велосипедист госпитализирован в тяжёлом состоянии. На вид ему 60 -70 лет, предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

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В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» отписался водитель «Мерседеса»: «Я водитель авто, который является жертвой обстоятельств ДТП, может, у кого-нибудь на видеорегистратор попал непосредственно сам момент ДТП!? Моя скорость была примерно 60 км/ч, он въехал в левый бок, а дальше по касательной». По словам водителя, велосипедиста госпитализировали в коме.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.