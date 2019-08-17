Заповедная торговля. Чиновники Смольного прорывались сквозь ворота Павловского парка с помощью полиции
Комитет по контролю за имуществом
Комитет по контролю за имуществом Петербурга, наведавшийся 17 августа в Павловский парк, столкнулся с неожиданным сопротивлением.
Как рассказали в ведомстве, в ходе рейда против незаконной торговли чиновники изъяли у предпринимателей шесть деревянных тележек, четыре холодильника, прилавок с хот-догами, автоприцеп и около 2,5 тысячи наименований сувенирной и текстильной продукции.
При попытке вывезти оборудование представители городской власти уперлись в закрытые ворота. Сотрудник частного охранного предприятия, сославшись на распоряжение администрации СПб ГБУК ГМЗ «Павловск», отказался пропустить автомобили ККИ.
На место был вызван наряд полиции. При содействии сотрудников правоохранительных органов был обеспечен беспрепятственный проезд техники, отметили в комитете.