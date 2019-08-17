Заповедная торговля. Чиновники Смольного прорывались сквозь ворота Павловского парка с помощью полиции

Комитет по контролю за имуществом

Комитет по контролю за имуществом Петербурга, наведавшийся 17 августа в Павловский парк, столкнулся с неожиданным сопротивлением.

Как рассказали в ведомстве, в ходе рейда против незаконной торговли чиновники изъяли у предпринимателей шесть деревянных тележек, четыре холодильника, прилавок с хот-догами, автоприцеп и около 2,5 тысячи наименований сувенирной и текстильной продукции.

При попытке вывезти оборудование представители городской власти уперлись в закрытые ворота. Сотрудник частного охранного предприятия, сославшись на распоряжение администрации СПб ГБУК ГМЗ «Павловск», отказался пропустить автомобили ККИ.

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На место был вызван наряд полиции. При содействии сотрудников правоохранительных органов был обеспечен беспрепятственный проезд техники, отметили в комитете.