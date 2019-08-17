Судьи лишили «Зенит» двух голов и очков в игре с «Ахматом»

Вничью завершился матч 6 тура чемпионата Российской премьер-лиги «Зенит» – «Ахмат» в субботу, 17 августа, на «Газпром Арене». Финальный свисток зафиксировал счет 0:0, хотя петербуржцы забили дважды.

На 7 минуте полузащитника «Зенита» Александра Ерохина сбил защитник «Ахмата» Ризван Уциев. Сердар Азмун подхватил мяч и забил, но судья Алексей Матюнин гол не засчитал. Уциев получил красную карточку и был удален. Рефери назначил штрафной, реализовать который петербуржцам не удалось.

На 51 минуте полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони забил еще один гол, но судья вновь отменил взятие ворот из-за офсайда.

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По официальным данным, матч посетили 48 468 зрителей.

Теперь на счету «Зенита» 14 очков. Сине-бело-голубые продолжают лидировать, но идущий на втором месте «Краснодар» теперь отстает всего на одно очко. Кроме того, уже в этом туре сравняться по очкам с «Зенитом» может «Ростов» (11 очков), который 18 августа играет с «Уфой».