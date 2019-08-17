«Мамы, чьи головы на кону», написали президенту

Руководитель Центра паллиативной медицины департамента здравоохранения Москвы и основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер разместила на своей странице в Facebook открытое письмо президенту, которое подписали свыше 80 мам неизлечимо больных детей. Поводом к их обращению стало второе задержание женщины больного ребенка, пришедшей на почту за заграничным лекарством. Она также пришла за аппаратом от эпилепсии, аналогов которому в России нет.

«...В безжалостную ловушку попали и родители, и врачи, – сказано в обращении. – Мать просит лекарство для ребенка, врач знает, какой препарат поможет, но не озвучивает название незарегистрированных, но действенных лекарств, ведь у него тоже есть ребенок».

Федермессер, публикуя письмо, уточнила, что обращение уже перенаправлено «за компетентным ответом» в Минздрав. При этом проблема касается каждого.

«Ведь завтра придут к нам. Потому что и я, не задумываясь, нарушу закон, если мои дети в результате будут меньше страдать. Кстати, уверена, и Скворцова нарушит, и Колокольцев. Все мамы и папы нарушат. Если запрещённые препараты сохранят их детям возможность полноценно жить, учиться, работать. Я нарушу не задумываясь».

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Она также описала возможный путь решения проблемы.

«Мы собираем списки семей, которые используют эти препараты и готовы сообщить о себе, – рассказала Федермессер. – Мы знаем, что все семьи рискуют, соглашаясь предоставить нам свои персональные данные. Каждый арест и задержание после того, как списки оказались у нас, – это, пусть косвенно, наша вина. В центре паллиативной помощи в Москве ребята заполняют таблицы по письму из правительства, а департамент здравоохранения формирует списки и договорился с Минздравом, что списки будут пополняться и передаваться регулярно».

При этом, по ее словам, таможня уже обратилась в федеральные клиники за разъяснениями, почему врачи рекомендуют запрещенные к обороту препараты, после чего руководство клиник рекомендовало врачам не писать ничего на бланках, ограничиваясь устными рекомендациями — во избежание конфликтов с МВД.

Нынешнее письмо «мам, чьи головы на кону», как охарактеризовала происходящее общественный деятель, – первое в своем роде.