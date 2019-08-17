В «паровозике» на Мурманке под Петербургом пострадали три маленькие девочки

Две тяжёлые аварии произошли днём 17 августа в Ленинградской области. В одной человек погиб, а в другой пострадали пять человек, в том числе трое детей.

Кадр из видео УГИБДД

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, около 14:20 на 13-м километре автодороги «Кола» (Мурманское шоссе), в направлении Петербурга, мужчина 1990 года рождения на «Хонде» совершил столкновение с попутной «КИА» под управлением мужчины 1982 года рождения. А «КИА» от удара наехала на «Мазду», за рулём которой был мужчина 1985 года рождения.

Пострадали пять человек: водитель «Хонды» и четыре пассажирки «КИА»: женщина 1991 года рождения и девочки 2011, 2013 и 2016 годов рождения.

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Смертельная авария произошла около 17 часов под Лугой, на 2-м километре дороги на Оредеж. 40-летний мужчина на «Форд Мондео» съехал в кювет, машина опрокинулась. Водитель погиб.

А минувшей ночью, 17 августа в 0:30, на 45-м километре дороги Молодёжное – Верхнее Черкасово в Выборгском районе Ленинградской области 35-летний водителя «Форда Фокуса» тяжело пострадал, не справившись с управлением и съехав в кювет – в дерево.