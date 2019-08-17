Минздрав предлагает сокращать зарплату курильщикам. Взамен – яблоки и аромалампы

Министерство здравоохранения разработало пакет корпоративных программ укрепления здоровья работающих, в которых РБК 17 августа обнаружило неприятные перспективы для курильщиков.

В одной из соответствующих брошюр, сведения из которой не носят обязательного характера, ведомство предлагает практики корпоративных программ по профилактике употребления табака. В частности, можно оформить рабочие места и места общего пользования здоровыми альтернативами (разместить тарелки с яблоками вокруг рабочих зон, оборудовать места для самостоятельных занятий физкультурой), включить в ДМС помощь по отказу от курения. Есть в плане и строгие меры – разработать и внедрить систему штрафов и поощрений в отношении курящих сотрудников, а также сокращать зарплату в зависимости от количества перекуров и потраченного на них времени.

Другие пункты программы посвящены «снижению потребления алкоголя с вредными последствиями» – этот раздел включает предложение безалкогольных корпоративов, «повышение физической активности», «здоровое питание и рабочее место». Также содержатся идеи об оснащении офисов комнатами психоэмоциональной разгрузки с музыкой и аромалампами, проведение дней психоэмоционального здоровья с оценкой уровня психоэмоционального здоровья коллектива.

Подготовка документов велась совместно с Национальным медицинским исследовательским центром профилактической медицины, Российским союзом промышленников и предпринимателей, экспертным и бизнес-сообществом в рамках реализации федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» в составе национального проекта «Демография».