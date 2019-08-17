Женщина родила двух детей с разницей в два месяца

29-летняя жительница Уральска (Казахстан) родила двух детей с разницей в два месяца.

Как сообщает 17 августа «Газета.Ru» со ссылкой на РИА «Новости», по данным Минздрава страны, сначала женщина родила дочку на сроке 25 недель, а через два месяца и 16 дней – мальчика.

Этот курьёз объясняется особенностью организма женщины, а именно – двойной маткой, объясняют медики. В подобных случаях шансы на рождение живого ребёнка составляют примерно 1 на 50 миллионов.

«Благодаря профессионализму врачей перинатального центра у мамы и малышей всё хорошо», – радуются в Минздраве.