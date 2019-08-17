На пикетах за честные выборы в Петербурге задержаны 11 человек. Часть из них – прохожие

Во время одиночных пикетов против политических репрессий и ограничения конкуренции на выборах в Петербурге у Гостиного двора 17 августа полицейские задержали 11 человек. Данные о числе задержанных приводит правозащитная Группа помощи задержанным.

В частности, в автозаке оказался оппозиционный активист Дмитрий Скурихин, который вышел с одиночным пикетом в поддержку фигурантов дела «Сети». Еще одна активистка Мария Кожеватова, оказавшись в отделе полиции, вызвала Скорую помощь, ее увезли в Елизаветинскую больницу.

Вероятно, часть из тех, кого полицейские увели в автозаки от Гостиного двора, — это люди, не имеющие отношения к протесту. Как минимум трое задержанных, по словам очевидцев, предположительно были в состоянии опьянения. Еще одного мужчину посадили в автозак после того, как он открыл бутылку пива.

Еще до начала протестной акции на выходе из дома полицейские задержали активиста Сергея Беляева. Вскоре его отпустили из отдела.

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Одиночные пикеты проходят также у торгового центра «Галерея» и на Дворцовой площади. За пикетирующими наблюдают несколько десятков сотрудников полиции.