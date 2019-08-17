Фанаты «Зенита» выступили против полиции на игре с «Ахматом»

Болельщики футбольного клуба «Зенит» на матче 6 тура чемпионата РПЛ против «Ахмата» устроили акцию против действий полиции. На фанатском секторе развернули баннер «Следи за собой, будь осторожен», а также «Футбол для фанатов, а не для … (полиции)». Эту фразу они также несколько раз проскандировали.

Напомним, что последние два домашних матча «Зенита» сопровождались столкновениями фанатов с полицией. Особенно яростной получилась битва между ними 3 августа на игре против «Краснодара».

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Причиной конфликта стал спор с силовиками о месте для курения возле арены. После стычки административные протоколы получили 17 человек. Кроме того, были задержаны три фаната за нанесение телесных повреждений сотрудникам Росгвардии.

Петербургский футбольный клуб и Российская премьер-лига пообещали разобраться в ситуации и не допускать подобного впредь.