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Происшествия
17.08.2019 19:15
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Старый «БМВ» на Приморском снёс четыре машины, стоящие на поворот, и полыхнул

После массовой аварии в Приморском районе Санкт-Петербурга 17 августа жарко горел BMW. Одного пострадавшего вечером 17 августа увезли в больницу.

Как сообщает региональное управление МЧС, пять легковушек столкнулись у дома 96 по Школьной улице. Один автомобиль загорелся, есть пострадавший.

Судя по фотографиям очевидцев, пожар произошёл на Приморском шоссе, у дома 96.

Старый «БМВ» на Приморском снёс четыре машины, стоящие на поворот, и полыхнул

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Отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области уточняет, что около 17:20 на улице Савушкина, 119, (видимо, оформили ДТП по адресу бизнес-центра, находящегося в 300 метрах от пожара – прим. ред.) по предварительной версии, 29-летний водитель BMW 525 совершил последовательно столкновения с Volvo, Ford, Audi и BMW X5, осуществлявшими поворот налево. Вспыхнула как раз машина виновника, он и пострадал. В состоянии средней степени тяжести мужчину госпитализировали.

Очевидец Вадим в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» предполагает, что «БМВ» вспыхнула из-за повреждения топливного шланга в результате удара. Дым, по его словам, повалил почти сразу. «Машина старая, повреждения были очень серьёзными, скорее всего, шланг бензиновый перебило, искра, и в итоге и загорелось, далее перекинулось в салон. Видимо, резина начала гореть, – пишет Вадим. – Все живы (шок у водителя и пассажира, но ничего серьезного, вроде), пробка образовалась, пока не растащили всех, так как ещё несколько автомобилей пострадало».

По факту ДТП ведётся проверка.

 

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