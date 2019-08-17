Асфальт в Катаре начали красить в голубой цвет

В столице Катара Дохе проводят эксперимент, который поможет при экстремальной жаре снизить температуру асфальта.

Как сообщает Gulf Times, городские власти решились на сотрудничество с японской компанией, чтобы покрасить улицу Abdullah Bin Jassim, одну из центральных в городе, в голубой цвет. Местные инженеры подсчитали, что за счет своего черного цвета, притягивающего тепло, асфальт нагревается на 20 градусов больше, чем мог бы — смени он цвет.

«К тому же, это красиво», — замечают авторы заметки.

Сообщается, что эксперимент продлится 18 месяцев.