Асфальт в Катаре начали красить в голубой цвет
В столице Катара Дохе проводят эксперимент, который поможет при экстремальной жаре снизить температуру асфальта.
Как сообщает Gulf Times, городские власти решились на сотрудничество с японской компанией, чтобы покрасить улицу Abdullah Bin Jassim, одну из центральных в городе, в голубой цвет. Местные инженеры подсчитали, что за счет своего черного цвета, притягивающего тепло, асфальт нагревается на 20 градусов больше, чем мог бы — смени он цвет.
«К тому же, это красиво», — замечают авторы заметки.
Сообщается, что эксперимент продлится 18 месяцев.