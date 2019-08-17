В замесе на Героев пострадали трое. ГИБДД и очевидцы рассказывают, кто кого снёс

В массовой аварии на перекрёстке улицы Маршала Захарова и проспекта Героев, по предварительным данным, пострадали три человека.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло 17 августа около 16:50, оформлены четыре участника: три легковых автомобиля и автобус.

Предварительная версия такова: мужчина на «Ситроене», двигавшийся с моста, перед перекрёстком потерял управление, попытался уйти от столкновения, и объезжая автобус 142-го маршрута, который поворачивал направо, выехал на перекрёсток, где и столкнулся с тремя ТС.

Пострадали предполагаемый виновник ДТП и два водителя других легковых машин. У всех травмы средней степени тяжести. В автобусе на данный момент пострадавших не зафиксировано.

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В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пишут, что участников, скорее всего, больше. Ехавший мимо Андрей упомянул ещё два ДТП на подъезде к основному «замесу», на что участница ДТП Юлия написала: «Это начало одной большой аварии, «Ситроен» пролетел мимо нас, снес «Тахо» колесо и вылетел на перекресток, снося всех далее».

В целом версия Юлии подтверждает данные ГИБДД: «Мы участники этой аварии, стояли на мосту на красный свет, рядом с «Тахо», сзади неслась машина «Ситроен» на большой скорости. Вошел в заднее колесо «Тахо», которое оторвало, и оно улетело на 50 метров вперед, нам задело только зеркало. Далее «Ситроен» вылетел на перекресток, где вошел в «Митсубиши», а потом в автобус. В «Митсубиши» пострадала девушка. Ее увезла реанимация».

Вот ещё один комментарий, от Валерии: «Не глючили никакие светофоры. Мы одни из участников аварии, все стояли у светофора под красный, и сзади летела машина, и пролетела мимо на красный, и выехала на перекрёсток и всех снесла. Мы уже уехали, так как не нашли повреждений, только зеркало, но совсем чуть-чуть, не стоит того, чтобы торчать там полдня».

В соцсетях появилась видеозапись момента ДТП, на которой видно, как на перекрёстке, поворачивая направо, стоят автобус и тёмный внедорожник: ждут, когда пройдут пешеходы. В этот момент тёмный «Ситроен» на скорости пролетает перекрёсток, отправляя в автобус едущую ему наперерез прямо (на зелёный свет) серебристую машину, а затем сам врезается в борт автобуса и отскакивает кормой в бок внедорожнику.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП.