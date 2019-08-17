Видеоурок культуры вождения: водители в пробке расступились перед скорой

Редкой позитивности запись видеорегистратора, установленного в карете Скорой помощи, появилась в соцсетях.

17 августа паблик «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное» «ВКонтакте» выложил ролик с комментарием: «Петербургские автомобилисты расступились, чтобы пропустить через пробку машину скорой. Врачи везли в больницу маленькую девочку». Действительно, на записи видно, что медики едут через пробку хоть и небыстро, но практически без помех.

Обычно скорые попадают на страницы СМИ в обратных ситуациях: когда их не пропускают, намеренно или случайно.