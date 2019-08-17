«Аврора», «Титаник» и сосуд Гигеи: что плавает в Финском заливе

Сергей Николаев/"Фонтанка.ру"

На пляже Парка 300-летия Санкт-Петербурга 17 августа проходит народное шоу потешных самодельных плавательных конструкций «Заплыв».

По его правилам, горожане мастерят необычные и веселые конструкции, способные не утонуть по крайней мере на дистанции в 100 метров. Преодолевать это расстояние они должны исключительно на силе гребцов.

Фестиваль проводится второй год. Как и следовало ожидать, по заливу проплыли «Аврора» и «Титаник», а также «пожарная машина» в исполнении спасателей, которым была подконтрольна территория мероприятия. Нашлись и более необычные конструкции, вроде сосуда Гигеи (традиционного символа фармации), плота «Мадагаскар» с дикими зверями (в исполнении петербуржцев) и чудовища из пластиковых бутылок.

Полюбуйтесь сами — в фоторепортаже «Фонтанки».