Куча-мала из легковушек и автобуса перекрыла проспект Героев, много скорых

Движение по проспекту Героев в сторону улицы Маршала Казакова перекрыто из-за массового ДТП на пересечении с улицей Маршала Захарова, после моста через Дудергофский канал.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», там столкнулись четыре или пять легковых машин и автобус. «Все живы, но есть пострадавшие», – пишут в комментариях. На кадрах с места видно, что прибыли несколько карет скорой помощи.

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Поток транспорта там не очень плотный, поэтому затор относительно короткий, но водителям всё равно приходится несладко. «Только что проезжал там. На мосту стоял минут 10, так там помимо этой аварии на самом мосту ещё одна, и ещё одна на повороте», – сетует Андрей.