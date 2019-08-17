Женщина выжила после прыжка с нераскрывшимся парашютом с высоты 1,5 км

В Канаде женщина чудом выжила после неудачного прыжка с парашютом, но получила множество переломов. Медики объясняют, что могло её спасти.

Как сообщает 17 августа «Газета.Ru» со ссылкой на Newsweek, 30-летняя канадка совершала прыжок с полутора километров на востоке страны, в Труа-Ривьере (Квебек). У неё не раскрылся основной парашют, она воспользовалась запасным, но и тот дал сбой.

По мнению врачей, спасли её ветви деревьев: она упала в лес. Сейчас она в больнице.