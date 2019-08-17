Свидетель по делу «Сети», жаловавшийся на пытки, получил убежище в Финляндии

Илья Капустин, проходящий свидетелем по уголовному делу о «террористическом сообществе «Сеть», получил политическое убежище в Финляндии. Об этом 17 августа сообщает издание «Медиазона» со ссылкой на твиттер жены обвиняемого по этому делу Виктора Филинкова Александры.

«В январе 2018 его похитили и избивали током, – написала она. – Зафиксированные следы пыток госструктуры назвали укусами клопов».

Напомним, в феврале 2019 года жалобу Капустина зарегистрировал ЕСПЧ. В документе указано на нарушения трех статей Конвенции о защите прав человека, жалоба была подана в ноябре 2018 года. Пострадавший уверяет, что его не менее 40 раз ударили электрошокером.