Американский миллиардер обвинил Порошенко в выводе из Украины 8 млрд долларов

Американский бизнесмен Сэм Кислин, бывший советник мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани, рассказал, что с помощью разных мошеннических схем Петр Порошенко за время своего президентства вывел из страны порядка 8 миллиардов долларов. Причем порядка 700-800 миллионов долларов, по информации Кислина, — через госкомпанию «Центрэнерго».

В интервью украинскому изданию «Страна», на которое ссылается РБК, Кислин рассказал, что в США открыто несколько уголовных дел, одно из которых как раз касается возможного вывода за рубеж средств транша Киеву от Международного валютного фонда в размере миллиарда долларов.

Это не первые разоблачения Кислина, касающиеся фигуры Порошенко. После предыдущего рассказа о коррупционных схемах, связанных с закупкой угля, бизнесмену закрыли въезд в страну. Теперь после смены власти он намерен встретиться с новым президентом.

Кислин эмигрировал в США в 1970-е, зарабатывал на торговле бытовой техникой.