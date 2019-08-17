Травмированной на Ветеранов кандидатке уголовным делом угрожает свидетель. Из полиции он был уволен по статье

Свидетель общения побитого кандидата в депутаты с полицейским на проспекте Ветеранов вечером 16 августа обещал ей уголовную статью. Он, предположительно, пенсионер МВД.

По данным «Фонтанки», информацию о том, что полицейский никого не бил, подтверждает 52-летний петербуржец по фамилии Михайлов. Днём 17 августа на редакционную почту нашего издания читатель (фамилия не указана, но видимо, это Михайлов) прислал письмо, в котором заявляет, что участковый лишь исполнял свои обязанности. К нему приложена видеозапись, вероятно, сделанная сразу после конфликта на проспекте Ветеранов.

Кандидатка утверждает, что на неё напали и отобрали телефон, голос за кадром – что полицейский лишь проверял документы и делал свою работу. «Дам на вас показания, чтобы вас привлекли к уголовной ответственности. За нападение на сотрудника полиции», – обещает кандидатке мужчина.

Адрес, с которого пришло письмо, интернет-поисковик выдаёт как контакт председателя правления Милицейского братства в Петербурге полковника Александра Михайлова.

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52-летний пенсионер Михайлов закончил петербургскую школу МВД и работал, судя по информации на его странице во «ВКонтакте», в Кировском районном управлении полиции.

Михайлов, следует из решения Смольнинского районного суда, был уволен в 2010 году за грубое нарушение служебной дисциплины, но был с этим категорически не согласен и пошёл с жалобой в суд. Судя по тексту кассации, правота осталась за МВД.

Кандидатка с проспекта Ветеранов уехала к медикам. Врачи диагностировали травму живота. В ГУ МВД утверждают, что участковый никого не бил.