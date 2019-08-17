СМИ: Китай отказывается от венесуэльской нефти из-за американских санкций

Крупнейшая китайская энергетическая компания China National Petroleum Corp. отменила за последний месяц запланированные погрузки венесуэльской нефти в объемах около 5 миллионов баррелей, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников. Решение напрямую связано с ужесточением санкций, объявленных Дональдом Трампом.

Ранее стало известно об отказе крупнейшего турецкого банка Ziraat Bank от сотрудничества с Центральным банком Венесуэлы. И то, и другое издание считают весомыми неудачами главы Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ситуация с Китаем симптоматична еще и потому, что лидер южноамериканской страны рассчитывал на поддержку Поднебесной наравне с Россией в тяжелых условиях, в которых оказалось государство: в стране не хватает продовольствия, идет гиперинфляция и гуманитарный кризис.

При этом отказ китайской компании от венесуэльской нефти стал первым за десять лет. Китай был убежденным сторонником венесуэльского правительства с момента его первого нефтяного кредита покойному президенту Уго Чавесу. За последнее десятилетие азиатская страна предоставила взаймы 50 миллиардов долларов в обмен на нефть.

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По данным Bloomberg, в этом году Китай импортировал венесуэльской нефти по 339 тысяч баррелей в день. Большая часть поступает через подразделение китайской госкорпорации PetroChina, но после введения американских санкций на этом поле активизировалась «Роснефть», поставляющая венесуэльскую нефть независимым нефтеперерабатывающим предприятиям.

Ранее 5 августа Дональд Трамп подписал распоряжение о введении санкций против всех, кто оказывает поддержку действующему президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.