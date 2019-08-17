Самая дорогая покупка «Зенита» на месяц вышла из строя. Малком не сыграл ни одного полного матча

Самое дорогое приобретение «Зенита» в межсезонье отправлено в лазарет. Полузащитник Малком выбыл из строя на месяц, сообщает 17 августа сайт клуба.

Участие футболиста с трансфером ценой 40 млн евро и самой большой зарплатой в 6 млн в сегодняшнем матче с «Ахматом» изначально вызывало вопросы. Он получил травму в матче с «Динамо». Худшие опасения сегодня подтвердил петербургский клуб: «Сроки полного восстановления станут известны после повторного обследования, предварительно это займет три-четыре недели».

«Зенит» играет 17 августа в Петербурге с «Ахматом». Клуб из Чечни отметился в прошлом туре традиционным поведением. В дикторский микрофон кричали обидное о судье, а рядом с полем активность проявляли посторонние лица. Российский футбольный союз лояльно отнесся к выходкам грозненцев.