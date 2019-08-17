В отеле в Одессе погибли девять человек, огонь охватил тысячу квадратов

В результате пожара в отеле в Одессе 17 августа, по последним данным, погибли девять человек. Тело девятой жертвы обнаружено через несколько часов после возгорания.

Десять пострадавших находятся в больнице, почти все они в крайне тяжёлом состоянии, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на сообщение Государственной службы по ЧС.

Возгорание в отеле «Токио Стар», по данным службы, началось около 1:30, на втором этаже здания, огонь охватил 1 тысячу квадратных метров. С места происшествия были эвакуированы 150 человек. В тушении приняли участие 65 человек личного состава, использовано 13 единиц техники. Пламя удалось устранить лишь к 4:32 утра.

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Украинская полиция рассматривает три версии причин пожара. Как пишет «112 Украина» со ссылкой на начальника главного управления Национальной полиции области Олега Беха, поджог мог скрывать факт убийства. Вторая причина – нарушение правил пожарной безопасности, третья – неосторожное использование огня посетителями отеля.

По словам Беха, четыре тела были найдены в коридоре отеля, одна погибшая была возле входа в здание, еще трое — в номерах (на момент интервью было известно о восьми погибших). По предварительным данным, все они умерли от отравления угарным газом.

Отель не проходил противопожарную проверку, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ее планировалось провести в июле, но тогда представителя ведомства не пустили на объект из-за того, что владелец отеля изменил форму собственности.