Свободный доступ. У ФСБ похитили систему для защиты госграницы

Пограничное управление ФСБ Петербурга и Ленобласти временно осталось без охранной системы для защиты рубежей Родины. В кознях заподозрен 48-летний пиарщик, известный работой на выборах.

Как стало известно «Фонтанке» 17 августа, отсутствие сигнализационного комплекса «Радий БРК» заметили на водной границе с Эстонией в деревне Саркюля. Погрануправление ФСБ попросило полицию отыскать и имущество, и неизвестных, похитивших систему путем свободного доступа.

Поиск занял почти месяц. Несколько дней назад полицейские задержали 48-летнего бизнесмена из Гатчины. Он успешно трудится на PR-рынке. Владеет собственным рекламным агентством. В 2017 году работал на выборах в Госдуму. В Сети под именем автора, у которого целиком совпадает ФИО с героем, опубликована монография о PR-технологиях продвижения вертолетов на авиарынок. В Ленобласти и на федеральных трассах предпринимателю принадлежат большие рекламные билборды.

Пограничники оценили комплекс «Радий-БРК» в 782 тысячи рублей. Уголовное дело в отношении бизнесмена возбуждено по статье 158 УК «Кража в крупном размере».

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В описании комплекса указано, что он обладает малыми габаритными размерами, и это позволяет переносить его силами трех-пяти человек. Возможно, подозреваемый стал фигурантом из-за того, что у него нашли «Радий-БРК», а физически привезти комплекс могли друзья в подарок. На следующий день после кражи у пиарщика был день рождения.

Комплекс способен создать рубеж охраны на протяжении двух километров. Сигналы тревоги передаются по специально выделенному каналу. В «Радий-БРК» входят десять радиоволновых извещателей, четыре инфракрасных, два приемника, четыре зарядки.

Радий – радиоактивный химический элемент, аналог бария. Открыт супругами Кюри в 1898 году. Они выяснили, что отходы после выделения урана еще более радиоактивны, чем сам уран. Из этих отходов они выделили уран и барий.