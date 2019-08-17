Потрошителям банкоматов добавили эпизодов. Терминалы уносили из канцелярского и с почты

Арестованные за кражу банкомата банка «Россия» из санатория на Приморском шоссе пополнили своими фамилиями материалы уголовных дел об аналогичных кражах в Курортном и Невском и Московском районах Петербурга.

Как стало известно «Фонтанке», им предъявили ещё четыре весенние кражи. В апреле и начале мая «потрошители» сидели на своей земле (двое из трех – родом из Сестрорецка), вытаскивая терминалы оплаты в магазинах в соседнем Зеленогорске. За две вылазки им удалось заработать почти миллион.

Ближе к лету решили перебраться на работу в Невский район. 20 мая вытащили терминал из канцелярского магазина на Большевиков, обогатившись на 70 тысяч, ещё через три дня через окно залезли на почту на Типанова, в Московском районе. Там банкомат был увесистей, в нем лежало 1,2 миллиона.

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, после кражи банкомата из санатория троицу на время следствия определили в Кресты. Деньги, а лежало там больше 4 миллионов, они вытаскивали прямо на пляже. Половину успели от полиции спрятать.