На акции за честные выборы в Петербурге — 7 задержанных. Протестующие требуют перемен в память о Цое

Полицейские в Петербурге 17 августа задержали семь человек на акции с требованием честных выборов. У полиции другие данные.

Один из них, по словам очевидцев — прохожий, который сказал сотрудникам правоохранительных органов, что их автозаки припаркованы на Невском проспекте незаконно. Еще один мужчина, которого полицейские увели в автозак, был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме них задержанной оказалась оппозиционная активистка Мария Кожеватова.

До начала акции на выходе из дома полицейские задержали и увезли в отдел участника движения «Бессрочный протест» Сергея Беляева.

У Гостиного двора проходит серия одиночных пикетов в знак протеста против нарушений на муниципальных выборах и отсутствия конкуренции на губернаторских. Участники акции держат плакаты с надписями «В память о Викторе Цое перемен требуют наши сердца», «Против уголовного преследования за акцию 27 июля». Отец фигуранта «Дела Сети» Юлия Бояршинова Николай Бояршинов стоит с плакатом, на котором изображены фотографии фигурантов дела, он требует освободить всех, кого удерживают незаконно. На Невском проспекте — больше десяти автомобилей полиции, в том числе автозаки.

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Как сообщили «Фонтанке» в региональном управлении МВД, по их данным, задержаны трое участников акции.

Напомним, согласованный митинг за честные выборы и одиночные пикеты проходят и в Москве.