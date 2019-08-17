Происшествия
Поводом для международной драки на Салова стало неаккуратное вождение. Били по головам
Драка со стрельбой на рынке во Фрунзенском районе Петербурга между гражданами Узбекистана и Азербайджана началась, когда водитель наехал на паллет с продукцией соседей по ангару. Пули пролетели мимо, а бита прошлась по головам.
Как стало известно «Фонтанке», четверых граждан Узбекистана к утру 17 августа отпустили лечиться домой. У них после конфликта на территории рынка на Салова, 52, диагностированы сотрясение мозга, переломы лицевых костей. Ещё один участник потасовки остаётся в больнице, ему сломали череп, состояние оценивается как тяжёлое.
Скрывшиеся четверо Азербайджанцев достали оружие, когда сами же наехали на продукцию соседей. Как сообщалось ранее, они уехали на сером BMW, найти их пока не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда средней степени тяжести.
Справка:
Последний раз выходцы с Северного Кавказа конфликтовали на Салова в мае, тогда в качестве оружия использовали нож, в больнице оказались четверо. Решали финансовые разногласия граждане Узбекистана и Таджикистана. Представители диаспор отказались пояснить полиции, кто учинил драку, что спровоцировало масштабный рейд по точкам притяжения мигрантов. Иностранцев задерживали сотнями, часть через суды была выдворена за пределы России.