Поводом для международной драки на Салова стало неаккуратное вождение. Били по головам

Драка со стрельбой на рынке во Фрунзенском районе Петербурга между гражданами Узбекистана и Азербайджана началась, когда водитель наехал на паллет с продукцией соседей по ангару. Пули пролетели мимо, а бита прошлась по головам.

Как стало известно «Фонтанке», четверых граждан Узбекистана к утру 17 августа отпустили лечиться домой. У них после конфликта на территории рынка на Салова, 52, диагностированы сотрясение мозга, переломы лицевых костей. Ещё один участник потасовки остаётся в больнице, ему сломали череп, состояние оценивается как тяжёлое.

Скрывшиеся четверо Азербайджанцев достали оружие, когда сами же наехали на продукцию соседей. Как сообщалось ранее, они уехали на сером BMW, найти их пока не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда средней степени тяжести.