Об «отдельных перелетах птиц» предупреждали. Черные ящики Аirbus раскрывают информацию

В СМИ 17 августа появилась расшифровка записей черных ящиков Аirbus 321 «Уральских авиалиний», севшего на кукурузном поле 15 августа. Из нее следует, что диспетчеры аэропорта Жуковский до вылета, сообщая командиру судна о погоде и условиях выхода на Симферополь и разрешая взлет, упоминали «отдельные перелеты птиц».

Подлинность расшифровки РБК подтвердили в авиакомпании. Однако «Газета.Ru» со ссылкой на источник ТАСС сообщает, что расшифровка еще не завершена.

Напомним, рейс U6178, направлявшийся из Москвы в Симферополь сел вне взлетно-посадочной полосы из-за столкновения со стаями чаек и отказа обоих двигателей. На борту самолета было 226 пассажиров и 7 членов летного экипажа, никто не погиб. 16 августа президент Владимир Путин присвоил летчикам, посадившим самолет – Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, – звания Героев России. Оба – выпускники Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации.

Кадр из видео в YouTube