На севере ЗСД выросла 5-километровая пробка из-за ДТП на троих

Пробка длиной более 5 километров выросла на платной ЗСД из-за дорожной аварии, второй хвост пробки тянется по Белоостровскому шоссе.

Три автомобиля столкнулись на ЗСД на развилке Белоостров-Скандинавия, рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Машины, судя фотографиям, повреждены не сильно, однако в «Яндекс.Навигаторе» сообщают о едущей скорой.

В 13:51 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал «необычно сложную пробку» на ЗСД от 39-го километра северного направления до Сестрорецкого шоссе. «В пробке длиной 5 км можно потерять 29 минут, что на 23 минуты больше обычного», – предупреждает сервис. «Минут 40 толкались», – жалуются автомобилисты в группе.