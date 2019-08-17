Миндздрав: Врачи, лечившие пострадавших под Северодвинском, не заражены радиацией
Никто из врачей, лечивших пациентов с радиацией после аварии под Северодвинском, не получил опасной дозы радиации, заявили в Минздраве.
Всего специалисты федерального медико-биологического агентства в Москве осмотрели 91 медика, пишет 17 августа «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.
Как ранее сообщило издание The Moscow Times, врачи Архангельской областной больницы не были предупреждены о том, что люди, с которыми им предстояло работать, заражены радиацией. «Никто — ни руководство больницы, ни чиновники Минздрава, ни региональные власти или губернатор — не предупредили сотрудников, что пациенты радиоактивны», — сказал один из хирургов, добавив, что подозрения у них были, но никто не говорил, что нужно себя защитить.
Никто из собеседников издания лично не работал с пострадавшими при взрыве (все работавшие с ними подписывали документ о неразглашении), однако они присутствовали на совещании и продолжают общаться с теми, кто работал. По информации троих сотрудников, при обследовании в организме одного из врачей был обнаружен цезий-137 – радиоактивный изотоп, являющийся побочным продуктом ядерного деления урана-235.
Справка:
Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём твиттере, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник». Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны.
Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале "Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут".