Миндздрав: Врачи, лечившие пострадавших под Северодвинском, не заражены радиацией

Никто из врачей, лечивших пациентов с радиацией после аварии под Северодвинском, не получил опасной дозы радиации, заявили в Минздраве.

Всего специалисты федерального медико-биологического агентства в Москве осмотрели 91 медика, пишет 17 августа «Газета.Ru» со ссылкой на ТАСС.

Как ранее сообщило издание The Moscow Times, врачи Архангельской областной больницы не были предупреждены о том, что люди, с которыми им предстояло работать, заражены радиацией. «Никто — ни руководство больницы, ни чиновники Минздрава, ни региональные власти или губернатор — не предупредили сотрудников, что пациенты радиоактивны», — сказал один из хирургов, добавив, что подозрения у них были, но никто не говорил, что нужно себя защитить.

Никто из собеседников издания лично не работал с пострадавшими при взрыве (все работавшие с ними подписывали документ о неразглашении), однако они присутствовали на совещании и продолжают общаться с теми, кто работал. По информации троих сотрудников, при обследовании в организме одного из врачей был обнаружен цезий-137 – радиоактивный изотоп, являющийся побочным продуктом ядерного деления урана-235.