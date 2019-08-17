Отцов-развратников задержали в области. Насилию подверглась дочь нарколога

С заявлениями о сексуальном насилии в отношении своих детей за сутки в полицию Петербурга и Ленобласти обратились трое родителей. В двух случаях подозреваемые – отцы.

Как стало известно «Фонтанке», накануне днём в полицию Гатчины пришла петербурженка. Она утверждает, что её супруг на протяжении почти года подвергал насилию девятилетнюю дочь. Пока информация проверяется, работающего таксистом мужчину отпустили с обязательством о явке.

В тот же день в полицию того же Гатчинского района обратился врач. Психиатр-нарколог рассказал, что около семи часов вечера на территории одного из посёлков его десятилетнюю дочь затащили в машину и подвергли насилию. Возбуждено уголовное дело.

После заявления бабушки четырехлетнего мальчика в Мурино задержали изготовителя игрушек. Уроженец Находки был изобличен в удовлетворении сексуальных потребностей за счёт сына. Когда он начал практиковать подобное, мальчику было два года. У него есть младший брат, два ему исполнилось в январе.