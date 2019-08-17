Миниторг США, по данным СМИ, может продлить для Huawei временную лицензию

Американское министерство торговли может дать отсрочку Huawei на 90 дней, что позволит китайской компании закупать оборудование у предприятий США.

Как пишет 17 августа "Газета.Ru" со ссылкой на Reuters, по данным источников, американская сторона может продлить для Huawei временную генеральную лицензию.

Источники сообщили, что ситуация с лицензией, которая стала ключевым козырем для Соединенных Штатов на торговых переговорах с Китаем, остается нестабильной.

Ожидается, что в эти выходные президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин обсудят ситуацию вокруг Huawei по телефону.

Напомним, на фоне торговой войны с США Huawei обратил внимание на петербургских специалистов.