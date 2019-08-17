На Невском «Солярис» на скорости вытолкнул машину, стоящую на красный, на «зебру»

Чудом не стала трагедией авария, произошедшая в ночь на 17 августа на Невском проспекте в центре Петербурга. На пешеходном переходе напротив Екатерининского сквера, где довольно многолюдно даже ночью (тем более что это была ночь после окончания рабочей недели), к счастью, ровно в этот момент никого не оказалось.

Перед «зеброй» на Невском, 56, на запрещающий сигнал светофора остановились легковушки, и в одну из них врезался подъехавший сзади на скорости белый «Хёндэ Солярис», как будто и не тормозивший, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». В итоге на пешеходном переходе оказались две машины. Большинство пешеходов к тому моменту уже закончили переходить Невский, а кто-то только вышел на проезжую часть и успел остановиться.

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В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» сообщили, что информации о серьёзно пострадавших в этой аварии к ним не поступало.

Аналогичным образом произошло страшное ДТП на Невском, 30, 29 декабря 2018 года. Нетрезвый водитель каршерингового «КИА» въехал в ждавшие на светофоре машины. Видео показывает, что каршеринг почти не тормозил. Погиб 18-летний юноша. После этого и серии других ДТП на Невском с наездом на людей в городе поднимают вопрос о необходимости установить на магистрали ограждения.

