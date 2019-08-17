Вор в законе впервые добровольно отрекся: Муха Люберецкий не считает себя авторитетом. Или это новая уловка

Кадр из видео в YouTube

Один из старейших воров в законе Муха Люберецкий на полицейскую камеру в Москве заявил, что не является законным вором. На вопрос о том, в связи с чем он отказывается от статуса, ответил: он его и не имел. «Фонтанка» подозревает, что так воры реагируют на новый закон в уголовном кодексе.

Видео этого признания разошлось в сети и вызвало широкую дискуссию в определенных кругах: одни отказались верить в искренность сказанного Мухой, в миру – Олегом Мухаметшиным, другие припомнили ему книжку Алекса Лесли «Практикум по физике», найденную во время задержания в 2010 году, третьи выразили уверенность, что тому теперь грозит если не расправа, то потеря уважения.

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Однако, скорее всего, такой текст связан с апрельском законом об ужесточении наказания для лидеров преступных сообществ. Дело в том, что задержанным ворам в законе десятилетия уже задают подобные лобовые вопросы. И столько же время они либо отвечают утвердительно, либо говорят, что не желают объясняться на эту тему. После новой нормы, а особенно после первых уголовных дел по ней, как, например, в отношении Коли Томского, воры задумались. Так что не исключено, что между собой они договорились, немного подкорректировав свою устную конституцию. То есть разрешив публично отрицать принадлежность к руководству блатного мира.

Не секрет, что 59-летний Олег Мухаметшин был коронован в 1994 году по рекомендации столичных воров в законе Андрея Исаева по прозвищу Роспись и Владимира Савоськина по прозвищу Савоська. Сам Муха исторически относится к клану Аслана Усояна – Деда Хасана, убитого в Москве в 2013 году.