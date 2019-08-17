С мигалкой по КАД – в роддом. Муж рожающей петербурженки попросил помощи у ГИБДД

«Пропустите, у меня жена рожает» – подобные фразы, в шутку появляющиеся в «разговорчиках» «Яндекс.Навигатора» в пробках, иногда оказываются правдой. И на помощь в этом случае приходят… гаишники. Так, рожающей петербурженке недавно помогли добраться до роддома сотрудники отдельного батальона №3 УГИБДД.

Как сообщает 17 августа пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на 53-м километре внутреннего кольца КАД, на станционном посту ДПС, к инспекторам обратился взволнованный мужчина. У его жены в дороге начались роды. Опасаясь, что в час пик он не успеет вовремя добраться до больницы, будущий отец попросил помощи у сотрудников Госавтоинспекции.

Капитан полиции Дмитрий Конвисаров и старший лейтенант полиции Вячеслав Шарабурукин незамедлительно приняли решение сопроводить машину с роженицей в медучреждение, о чём сообщили в дежурную часть. Используя специальные сигналы с включенными проблесковыми маячками, они «довели» супругов до роддома за 15 минут. Передав беременную женщину медицинским работникам, полицейские вернулись к исполнению служебных обязанностей.

«Новоиспеченные родители выразили слова благодарности в адрес сотрудников полиции за оказанную помощь», – сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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В 2013 году инспектору ДПС того же отдельного батальона №3 УГИБДД пришлось принимать роды прямо на посту ДПС. На свет появился мальчик.