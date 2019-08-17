Полиция Москвы: В митинге на Академика Сахарова участвуют около 4 тысяч человек

В Москве 17 августа проходит согласованный митинг КПРФ за честные выборы и одиночные пикеты в центре города.

Как сообщает столичное ГУ МВД, в согласованном мероприятии участвуют около 4 тысяч человек. Для сравнения, на пике прошлых акций по той же теме принимало участие порядка 50-60 тысяч человек.

Параллельно в Парке Горького проходит концерт, который относят к мероприятиям-«спойлерам», цель которых — отвлечь горожан от внимания к протестным акциям и возможного участия в них. Москвичам поют Ёлка, Ольга Кормухина, Кристина Орбакайте и другие.

Параллельно в городе, по данным активистов, запланированы одиночные пикеты, их организаторами являются муниципальные депутаты Андрей Морев, Елена Филина и Илья Азар. Среди требований – «публичное расследование и привлечение к ответственности лиц, виновных в нарушениях избирательного законодательства и выстраивании механизма политических репрессий», «внесение изменений в избирательное законодательство в ходе осенней сессии Государственной Думы РФ для отмены подписного барьера», «регистрация ЦИКом независимых от власти кандидатов» и «привлечение к ответственности сотрудников силовых структур, причастных к избиениям людей на протестных акциях летом 2019 года в Москве».

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Пока сообщений о задержаниях не поступало.