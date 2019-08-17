В Петербурге задержан редактор проекта «ЯГражданин» Сергей Беляев

Редактор проекта «ЯГражданин» Сергей Беляев в субботу, 17 августа, задержан сотрудниками петербургской полиции на выходе из дома.

Видео задержания активист разместил в социальных сетях, добавив, что он подозревается в организации массовых беспорядков. По данным группы «Помощь задержанным», Сергей был доставлен в 5 отдел полиции, при попытке проведения досмотра потребовал дождаться правозащитника.

Напомним, в эти минуты согласованный митинг за честные выборы проходит в Москве, там же в скором времени запланированы одиночные пикеты. Также пикеты запланированы в Петербурге. Издание «Северо-Запад. МБХ медиа» сообщило о том, что полиция уже «подвинула» экскурсионные бюро у Гостиного двора под предлогом, что «митингующие сейчас придут и все сметут на своем пути».