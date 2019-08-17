Под Лугой мертвец держал в кулаке фамилию вероятного убийцы

Изрезанное ножом тело было найдено неподалёку от деревни Жилое Рыдно в Лужском районе Ленобласти. Убитый ехал в Петербург, чтобы повидаться с прокурором.

Как стало известно «Фонтанке», мужчина был найден рядом с автобусной остановкой утром 16 августа. Криминалисты насчитали 16 ударов ножом в живот, спину и руки, орудие убийства лежало в шаге от трупа. Установить личность убитого пока не удалось, но наверняка, подсказать может некто по фамилии Соколов. Металлический жетон с такими ФИО был зажат в кулаке убитого.

Чуть глубже нашлось ещё одно упоминание этой фамилии. Под свитером в пакете лежало неподписанное заявление на имя прокурора Петербурга. В нем автор сообщал, что Соколов должен ему 15 тысяч рублей, деньги не отдаёт и угрожает расправой.

Возбуждено уголовное дело.