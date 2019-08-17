Ему все «посемь». Житель Купчино приехал красть бензин, но спасовал перед грудью заправщицы

В Петербурге случилось редчайшее – задержан похититель топлива. Свои номера он прикрыл от камер самодельными бумажками, но не учел отваги сотрудницы АЗС.

Как стало известно «Фонтанке», около четырех утра 17 августа на заправку «Лукойл» на Малой Балканской улице приехал темный «Рено». Водитель налил бензин на две тысячи рублей.

Камеры наблюдения позволяют читать государственные регистрационные знаки, но в этот раз сотрудница увидела рукописное «ха-семь-семь-семь-ха-ха». Ну а сзади и вовсе была прикреплена бумажка, символизирующая абсолютный пофигизм владельца машины.

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Вскипев от такой распущенности, сотрудница АЗС выбежала наперерез автомобилю и грудью встала на выезде. Водитель «Рено» обомлел, выскочил из салона и сбежал, оставив машину на заправке.

По тревожному вызову приехал наряд охранной фирмы «Титан». Осмотрел машину, снял бумажки, успокоил девушку. Собрался было вызывать полицию, но на горизонте появился беглец. Остыл, одумался, пришел с повинной. Предложил свои извинения и оплату топлива в обмен на снисхождение. Полицию звать на заправку не стали.