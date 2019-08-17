Как в «Чернобыле». На Airbnb новый тренд на «советские» апартаменты

Сериал HBO «Чернобыль» меняет рынок арендного жилья. Вслед за «советской квартирой» из Вильнюса, которую хозяева стилизовали специально для фанатов сериала, на сайтах аренды жилья стали появляться другие примеры ретро-квартир с щемящими описаниями. Одни похожи на музеи, другие — на страшный сон. В выигрыше оказываются те хозяева, которые никогда ничего не выбрасывают, но хотя бы смахивают с предметов интерьера пыль времен.

Сергей Михеев/Коммерсантъ

Все началось с пары из Вильнюса, которая получила в наследство бабушкину квартиру с практически нетронутой современностью советской «начинкой». Молодые люди смекнули, что некоторые сцены сериала HBO «Чернобыль» были сняты именно в том районе Вильнюса, где находится родовое гнездо. Поэтому делать современный ремонт не стали, а наоборот, начали дополнять интерьер элементами советского времени. Удалось раздобыть даже комплект аутентичного постельного белья в полосочку.

Советские апартаменты, вдохновленные сериалом HBO «Чернобыль». Вильнюс.

Еще один адрес для путешественников во времени — в Будапеште. Квартира оформлена советскими плакатами и украшена целой коллекцией моделек автомобилей времен «железного занавеса». В остальном это вполне современное жилье, не вызывающее ностальгии у тех, кто застал советскую эстетику во всей красе.

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Дизайнерская квартира «Советское время». Будапешт.

Эстонский вариант ретро-жилья отсылает к советскому периоду в жизни страны. Хозяева предлагают гостям примерить на себя жизнь типичных эстонцев двадцатилетней давности. В комплекте — незабываемая атмосфера и ламповый скрип половиц.

Исторические апартаменты в стиле Советского Cоюза. Хаапсалу.

В Грузии тоже сохранилось много бытовых напоминаний о всесоюзном прошлом. Хозяин этой квартиры называет будущих гостей «товарищами» и подчеркивает, что сохранил советский стиль своего жилища. Правда, в квартире присутствует хозяйский компьютер, которым гостям разрешается пользоваться.

Советский стиль. Тбилиси.

А вот так выглядят апартаменты в советском стиле в Минске, в 50 метрах от Национальной библиотеки. Ковры на стенах и алоэ на подоконнике должны создать у зарубежных гостей соответствующий настрой. Правда, о таких ванных комнатах большинству жителей Союза оставалось только мечтать.

Интерес к советскому пытаются эксплуатировать и россияне — более или менее успешно. «Квартира в старинном стиле, дух 70-80 годов эпохи Советского Cоюза,- сообщает хозяйка мурманских апартаментов. – Подойдет всем любителям истории, старых домов и кипяточка с баранками по-ленински. Лучшее место для ностальгии!» Однако подлинной ностальгии могут помешать «икеевские» комоды.

Апартаменты в советском стиле. Мурманск.

А вот здесь все очень сурово, лаконично и аутентично. «Просторная квартира в советском стиле в центре Екатеринбурга. Большой тихий двор. Рядом расположен парк имени Павлика Морозова, – говорится в описании. – Уникальная возможность пожить в памятнике архитектуры, интерьер и предметы быта советского периода сохранены».

Квартира в советском стиле. Екатеринбург.

А вот так выглядит предлагаемая международному вниманию «аутентичная советская квартира» в Петербурге. Хозяин подчеркивает, что в жилище «присутствуют элементы советского хардкора и остатки имперской роскоши».

Советский лофт. Санкт-Петербург.

Жилье выбирала Венера Галеева, "Фонтанка.ру"