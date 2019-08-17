«Информация не соответствует действительности». В полиции не согласны с версией избитой кандидатки в депутаты

Сотрудник полиции, на которого кандидат в депутаты указала как на виновника её госпитализации, не трогал пострадавшую женщину. Это подтверждает недовольный агитацией свидетель, который и вызвал участкового.

Как заявили «Фонтанке» в пресс-службе регионального управления МВД, полицейский вечером 16 августа на проспекте Ветеранов «действовал строго в рамках действующего законодательства».

По данным нашего издания, участковый приехал к МО «Ульянка» выяснять, кто проводит незаконную агитацию, вызвал его представитель КПРФ. Пока полицейский беседовал с волонтёром, приехала кандидат от Партии роста, чьи интересы и представляла 19-летняя девушка. По словам участкового, кандидатка начала размахивать перед ним телефоном и громко разговаривала. Полицейский был вежлив.

Что произошло дальше, остаётся загадкой, однако женщина, как сообщалось ранее, оказалась в больнице с травмой живота.

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Слова участкового подтверждает свидетель, кандидат-коммунист. Он считает, что конкурентка вела себя вызывающе и провокационно, а участковый её не трогал.

Сын пострадавшей накануне сообщил «Фонтанке», что его мать избил сотрудник полиции. Это же она сказала медикам.