«Жесть, что происходит». В Сочи скупают насосы, от стихии пострадал Олимпийский парк

Кадр из видео в YouTube

Сочи затопило. Горожане делятся в социальных сетях снимками городских улиц, по которым автомобили передвигаются наполовину в воде.

«Жесть, что происходит. Но мы все равно плывем на субботник», – пишет «ВКонтакте» одна из жительниц, явно возмущенная происходящим.

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Как сообщают местные блоги, сель заблокировал городской автобус — сейчас его спасает МЧС, «сильно пострадал» Олимпийский парк, а люди «скупают насосы». По городу несутся потоки воды, затапливает подземные переходы.

Накануне, по данным Sochi.com, было объявлено штормовое предупреждение, подготовлены средства для эвакуации жителей, свернуты палаточные лагеря, туристам рекомендовано не ходить в горы и к воде. Синоптики сообщили, что над Черным морем на участке Магри — Веселое могут формироваться смерчи. Сильные дожди с градом и подъемом воды в реках ждут в городе вплоть до 19 августа, основной удар может принять на себя Лазаревский район.

Напомним, смерчи возникали на Чёрном море у Сочи и в июле, очевидцы снимали их на видео. Тогда тоже случился потоп, было нарушено железнодорожное движение.