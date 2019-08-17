По-петербургски. Эвакуатор приехал к Академии художеств, чтобы забрать золочёную карету

Любопытное происшествие запечатлел на камеру петербуржец в центре города.

Как сообщает «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Неизданное», на Университетской набережной, у пересечения со 2-й и 3-й линиями В.О., на подъезде к Академии художеств, сломалась карета. Пострадавших не замечено.

К месту аварии прибыл эвакуатор и увез повреждённое транспортное средство.

Реклама



ДТП с каретами в Петербурге бывали, например, прошлой осенью велосипедист пострадал при столкновении с такой повозкой на Дворцовой площади.